कूपरमधील सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन
दोन महिन्यांचा पगार रखडला; रुग्णालयाची स्वच्छता व देखभाल विस्कळित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : कूपर रुग्णालय पुन्हा एकदा वादात सापडले असून, येथील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचा दोन महिन्यांचा पगार रखडल्याची बाब समोर आली आहे. याविरोधात संतप्त कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता. २९) कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. ‘पगार न मिळाल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले असून, उपासमारीची वेळ आल्याचे या कामगारांनी सांगितले. या संपामुळे रुग्णालयातील स्वच्छता व रुग्णांची देखभालीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई पालिका संचालित ६३६ खाटांच्या कूपर रुग्णालयात दररोज तब्बल दोन हजार रुग्ण उपचारासाठी येतात, तर १०० ते १५० रुग्ण दाखल होतात. रोज सरासरी ५० ते ७० शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. अतिदक्षता विभागामध्ये बोगस डॉक्टर काम करत असल्याचा मुद्दा असो किंवा रुग्णांना उंदरांनी चावा घेतल्याचा प्रकार असो, या सर्व वादांमुळे हे रुग्णालय मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. त्यात आता १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी संप पुकारल्याने हे रुग्णालय पुन्हा चर्चेत आले आहे. हे सर्व कर्मचारी पालिकेने निवडलेल्या केएचएफएम कंपनीमार्फत नियुक्त करण्यात आले आहेत; मात्र या कंपनीने कामगारांचा दोन महिन्यांचा पगार थांबवून धरला आहे. या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. या संपामुळे रुग्णालयातील स्वच्छता व रुग्णांची देखभाल विस्कळित झाली. स्वच्छतेअभावी अनेक शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. त्यातच याकामांची पूर्ण जबाबदारी सफाई कामगारांकडे असल्याने अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे.
कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार!
पालिकेने संबंधित कंपनीला जुलै व ऑगस्टचे वेतन दिलेले आहे. या प्रकरणात पालिका प्रशासनाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कंपनीचे कंत्राट डिसेंबरमध्ये संपणार असून, त्याआधीच तिला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे पालिका रुग्णालयांच्या संचालिका डॉ. नीलम आंद्राडे यांनी सांगितले.
