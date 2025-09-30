शेतकऱ्यांची सेवा हाच दसरा मेळावा!
एकनाथ शिंदे ः शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः शिवसेनेचा परंपरागत दसरा मेळावा यंदा होणार असला तरी त्याचे स्वरूप साधेपणाचे ठेवण्यात आले आहे. ‘आम्हाला शक्तिप्रदर्शन करण्याची गरज नाही; लोकांनीच आम्हाला विजयी केले आहे. आता आमची ताकद शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरणार आहोत,’ अशा ठाम शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. शिंदे म्हणाले, ‘विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्या भागातील शिवसैनिकांनी मुंबईत न येता थेट शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरसवावे.’
‘राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. जमीन वाहून गेली, पशुधनाचे नुकसान झाले, जीवितहानी झाली आणि काही ठिकाणी घरेही पाण्याखाली आहेत. या शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हीच सरकारची खरी जबाबदारी आहे,’ असे शिंदे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि स्वतः शिंदे यांनी अतिवृष्टीग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन-तीन दिवसांत पंचनामे पूर्ण होतील आणि नुकसानीचे अचूक प्रमाण समोर आल्यानंतर ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ‘शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असल्यास नियम-अटी शिथिल करून मदत केली जाईल,’ असेही ते म्हणाले. ‘आधीच्या सरकारांनीही अशा परिस्थितीत नियम शिथिल केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. शिवसेना पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २६ प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटत आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचेल,’ असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मदतीसोबत स्वच्छता, आरोग्य मोहिमा
पूरग्रस्त भागात साथीचे आजार पसरू नयेत, यासाठी आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. कोल्हापूर, चिपळूण येथे जसे शिवसैनिकांनी मदतकार्य केले होते, त्याचप्रमाणे यंदाही स्वच्छता मोहिमा आणि आरोग्य शिबिरे राबवून पूरग्रस्तांचे संसार पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘आपत्ती तिथे शिवसेना, संकट तिथे शिवसेना हेच आमचे धोरण आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या विचारांनुसार ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण करतो,’ असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
नेस्को मैदानावर दसरा मेळावा
या वर्षीचा दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर पार पडणार आहे. यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि एमएमआर परिसरातील शिवसैनिकांना आमंत्रण दिले गेले आहे; मात्र पूरग्रस्त भागातील कार्यकर्त्यांनी मेळाव्यास न येता शेतकऱ्यांच्या मदतीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आझाद मैदानातील तयारी वाया
शिंदे गटाचा मेळावा मुळात आझाद मैदानावर होणार होता. त्यासाठी भव्य मंच उभारला गेला होता व जवळपास एक लाख खुर्च्यांची ऑर्डर देण्यात आली होती; मात्र सततच्या पावसामुळे मैदानात चिखल साचला. कार्पेट अंथरून त्यावर उपाय करण्याचा प्रयत्न झाला; पण चिखलामुळे कार्पेटही खराब झाले.
पाणी काढण्यासाठी पंप लावण्यात आले, तरी त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अखेर पर्यायी जागा म्हणून नेस्को सेंटर निवडण्यात आले.
