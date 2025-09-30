घाटकोपरमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट
घाटकोपरमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट
चार कामगार जखमी; दोघांची प्रकृती गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः घाटकोपर पूर्व येथे गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट होऊन चार कामगार जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. ही घटना मंगळवारी रात्री (ता. ३०) घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ६० फूट रस्ता, विद्यानिकेतन कॉलेजजवळ, जैन मंदिरासमोर उभारण्यात आलेल्या ‘नीलधारा’ या खासगी बांधकामाधिन तळअधिक सात मजली इमारतीच्या तात्पुरत्या शेडमध्ये कामगारांसाठी स्वयंपाक करताना गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत घनश्याम यादव (वय ३६), देवेंद्र पाल (वय २६) हे दोघे ६० ते ७० टक्के भाजले असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. तर महेंद्र चौधरी (वय ३२) हा १० ते १२ टक्के भाजला असून संदीप पाल (वय २०) याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. घटनेनंतर जखमींना तातडीने राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस आणि पालिकेचे वॉर्ड कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परिसर सुरक्षित करण्याचे आणि पुढील तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कांदिवली येथील गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन त्यात सहा जण दगावले, ही घटना ताजी असतानाच आता घाटकोपरमध्येही स्फोटाची घटना घडली.
