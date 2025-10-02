पुनरीक्षण ‘स्थानिक स्वराज्य’च्या निवडणुकीनंतर करा
आमदार रईस शेख यांची केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान राज्यात मतदार याद्या पुनरीक्षण करण्याचे काम हाती घेतल्यास राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्यांना वेळ मिळणार नाही. परिणामी, मतदारांची मोठ्या संख्येने नावे कापली जातील, अशी भीती व्यक्त करत निवडणुका संपल्यानंतर फेब्रुवारीनंतर हा कार्यक्रम घ्यावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे. यासंदर्भात आमदार शेख यांनी आयोगाला तसे पत्र लिहिले आहे.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, मतदार याद्या पुनरीक्षणाच्या सुधारित कार्यक्रमासंदर्भात २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे प्रशासन व्यग्र असून, पुनरीक्षणसाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. तसेच राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचाराच्या नियोजनात आहेत.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, या काळात महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण हाती घेतल्यास कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांमध्ये लक्ष देऊ शकणार नाहीत. बिहारमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाचा ५६ टक्के मतदारांना फटका बसला होता. मुंबई प्रदेश महानगर प्रदेश क्षेत्रात स्थलांतरित मतदारांचे २५ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ५.५ टक्के प्रमाण आहे. जन्म दाखला असलेले राज्यात अवघे मतदार ४६ टक्के असून, ९४ टक्के मतदारांकडेच ‘आधार’ आहे.
परिणामी, पुनरीक्षण कार्यक्रम निवडणूक काळात घेतल्यास स्थलांतरित, दलित, अल्पसंख्य, आदिवासी मतदारांना फटका बसू शकतो. मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे कापली जाऊ शकतात. म्हणून मतदार याद्यांचे पुनरीक्षणाचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०२६ नंतर सुरू करावे. त्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांची यासंदर्भात बैठक बोलवावी. या कार्यक्रमाचे सादरीकरण करावे, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पाठवल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
