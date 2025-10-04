भजन संध्या कार्यक्रम उत्साहात
मुंबई, ता. ४ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५६ वी जयंती आणि भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या १२१ व्या जयंतीनिमित्त व विश्व अहिंसादिनाचे औचित्य साधून समाजात अहिंसा आणि विश्व बंधुत्वाचा संदेश देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठातर्फे बुधवारी ( ता. १) सायंकाळी ४.४५ वाजता ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ येथे भजन संध्या या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात केले होते. या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वधर्मसमभावाबरोबरच सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेची जाणीव निर्माण करण्यासाठी गायक आणि विद्यापीठाच्या राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक कमावलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सुमधुर स्वरांनी भजने सादर करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. सर्वधर्म प्रार्थना, वैष्णव जन तो, आनंदाचे डोही, बाजे मुरलीया बाजे अशी अनेक गीते आणि भजने सादर करण्यात आली. प्रमुख पाहुण्या म्हणून सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्मश्री पद्मजा फेणाणी जोगळेकर या उपस्थित होत्या. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमासाठी डॉ. प्रवीण मुंढे, मुंबई पोलिस उपायुक्त परिमंडळ-१ यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमासाठी प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे, सुप्रसिद्ध गायक चैतन्य देवढे, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कृष्णा बोंगाणे, ओम बोंगाणे, कौस्तुभ आपटे, सुप्रसिद्ध अभिनेता अजिंक्य ननावरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात चार हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतेची शपथ घेतली. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सर्व उपस्थितांना स्वच्छतेची शपथ दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभाग, संगीत विभाग, आजीवन अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि एनसीसी या सर्व विभागाच्या सयुंक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
