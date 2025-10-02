नायगाव बीडीडीच्या जागेवर गगनचुंबी टॉवर
पालिकेच्या हायराईज कमिटीची ७० मजली इमारतीला हिरवा कंदील
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नायगाव बीडीडी चाळींच्या जागेवर पाव किलोमीटर (२४३ मीटर) उंचीचे गगनचुंबी टॉवर उभा राहणार आहेत. त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या हाय राईज कमिटीने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यानुसार येथे तब्बल ७० मजली तीन तर ५० मजली एक इमारत उभारण्याचा म्हाडाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विक्रीयोग्य सदनिका असलेल्या चार इमारतींच्या माध्यमातून म्हाडाला तब्बल १,८५६ घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे हे काम आता म्हाडाकडून लवकरच हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पांत एकूण ४२ जुन्या तीन मजली चाळी असून त्यामध्ये ३,३४४ गाळे आहेत. सुमारे ६४ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला हा भूखंड दोन भागांत विभागला असून ‘अ’ भूखंडावर रहिवाशांना द्याव्या लागणाऱ्या २३ मजली २० इमारती दोन टप्प्यांत उभारल्या जाणार आहेत. त्यापैकी आठ इमारतींचे काम वेगात सुरू आहे. दरम्यान, एक ते १० चाळींच्या जागेवर म्हाडा विक्री योग्य निवासी इमारती उभारणार आहे. तर ‘ब’ भूखंडावर म्हाडाकडून विक्री योग्य सदनिका असलेले ७० मजली तीन आणि ५० मजली एक टॉवर उभारला जाणार आहे. या टॉवरची उंची २४३ मीटर असल्याने त्याला पालिकेच्या हायराइज कमिटीची परवानगी घेणे बंधनकारक होते, ती म्हाडाला मिळाल्याने गगनचुंबी टॉवर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
अशी असेल ७० मजल्यांची उभारणी
७० मजल्यांचे तीन टॉवर
उंची २४३ मीटर
३ तळघर
१ तळमजला
७ पोडीयम
१ अमेनिटी मजला
सदनिका असलेले ६१ मजले
अशी असेल ५० मजल्यांची उभारणी
उंची - १७० मीटर
३ तळघर
१ तळमजला
७ पोडीयम
१ अमेनिटी मजला
सदनिका असलेले ४० मजले
नायगाव बीडीडी चाळींच्या ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या चार टॉवरच्या माध्यमातून म्हाडाला १,८५६ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. म्हाडा त्याची लॉटरीच्या माध्यमातून विक्री करू शकणार आहे.
मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीची उंची
पलाईस रॉयले, वरळी - ३२० मीटर
लोखंडवाला मिनर्वा, महालक्ष्मी - ३०१ मीटर
वर्ल्ड वन, लोअर परेल - २८२ मीटर
वर्ल्ड व्हिएव, लोअर परेल - २७७ मीटर
लोढा ट्रम्प टॉवर, लोअर परेल - २६८ मीटर
