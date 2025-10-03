‘आपली एसटी’ ॲपचे लोकार्पण
‘आपली एसटी’ ॲपचे लोकार्पण
१२ हजारांपेक्षा जास्त बस, एक लाखापेक्षा जास्त मार्गांचे मॅपिंग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : प्रवाशांना एसटीचा अचूक ठावठिकाणा कळावा, यासाठी ‘आपली एसटी’ या ॲपचे दसऱ्याच्या मुहूर्तावर लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये १२ हजारपेक्षा जास्त बस व राज्यभरातील एक लाखापेक्षा जास्त मार्गांचे मॅपिंग करून हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी ‘आपली एसटी’ हे ॲप प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू केल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ‘रोजमाल्टा ऑटोटेक लि.’ या कंपनीच्या सहाय्याने विकसित केलेल्या या ॲपमुळे प्रवाशांना आपल्या जवळच्या बसस्थानकाची माहिती मिळेल, सोबतच बस कुठून सुटणार आणि ती बस थांब्यावर केव्हा पोहोचणार याची वस्तुस्थिती जन्य (रिअल टाइम) माहिती मिळेल. त्यामुळे प्रवाशांना थांब्यावर थांबून वेळ घालवण्याची गरज नाही, तर ते थेट बस उपलब्धतेनुसार थांब्यावर पोहोचू शकतील. या ॲपमध्ये अँड्रॉइड आणि ॲपल वापरकर्त्यांसाठी अनेक उपयुक्त सुविधा (फीचर्स ) उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. यात प्रवाशांना आपल्या जवळच्या बसथांब्याचा शोध घेणे, दोन थांब्यांदरम्यान चालणाऱ्या बसच्या वेळापत्रकाची माहिती पाहणे, आरक्षण केलेल्या तिकिटातील बस क्रमांक अथवा सेवा क्रमांक टाकून बसचा थेट मागोवा (लाइव्ह ट्रॅकिंग करणे) घेणे, यांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ॲपमध्ये आपत्कालीन क्रमांकांची यादीदेखील देण्यात आली असून, एकाच क्लिकमध्ये कोणत्याही आपत्कालीन क्रमांकावर कॉल करता येणार आहे. सध्या या ॲपवर राज्यातील तब्बल १२,००० हून अधिक बसचे लाइव्ह डेटा उपलब्ध आहे. भविष्यात सर्व बस या ॲपच्या कार्यकक्षेत येतील. दरम्यान, एसटीचा उद्देश प्रवाशांना अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुरक्षित सेवा देण्याचा असून, ‘आपली एसटी’ ॲप या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
...
सूचनांनुसार ॲपमध्ये सुधारणा
भविष्यात लाखो प्रवासी ‘आपली एसटी’ या ॲपचा वापर करणार असल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्यास प्रवाशांनी त्या जरूर सूचित कराव्यात, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. तसेच महामंडळाने याबाबत प्रवाशांकडून सूचना व अभिप्राय मागवून, त्यांच्या अपेक्षेनुसार ॲपमध्ये सतत सुधारणा कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.