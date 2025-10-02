जेन गुडाल यांची मुंबई भेट अखेरची ठरली
जेन गुडाल यांची मुंबई भेट अखेरची ठरली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : जेन गुडाल यांना भारतात अनेक वन्यजीव संवर्धन व शिक्षण प्रकल्पांवर काम करायचे होते. तशा सूचना त्यांनी त्यांच्या भारतातील प्रतिनिधी श्वेता यांना दिल्या होत्या. त्यांच्या आपल्यातून निघून जाण्याने फक्त आठवणी राहिल्या आहेत. त्यांची ही मुंबई भेट अखेरची ठरेल, असे तेव्हा कुणालाही वाटले नव्हते, अशी खंत बाॅम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक किशोर रिठे व्यक्त केली.
रिठे म्हणाले की, जेन गुडाल यांचा मुंबई दौरा कायमचा स्मरणात राहील. बीएनएचएसचे मुख्यालय हॉर्नबिल हाऊस येथेच त्यांना भेट द्यायची होती, तसेच त्यांचा कार्यक्रमही येथेच होणार होता. हॉर्नबिल हाऊसची डागडुजीचे काम सुरू असल्याने शक्य झाले नाही. त्यांना बीएनएचएसला भेट देता आली नाही, याचे शल्य कायम बोचत राहणार आहे, असे ते म्हणाले.
वन विभागाचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी सुनील लिमये हे आठवण सांगताना म्हणाले की, बिबट्या आणि मानव संबंध एक प्रकल्प सुरू केला होता, तेव्हा २०११मध्ये जेन गुडाल यांच्याशी फोनवर बोलणे झाले होते. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, चिंपांझी शिकार करताना हत्याराचा वापर करतात. मुंग्या खाणार असतील तर ते वारुळात काडी टाकतात. त्यावर मुंग्या आल्या की ते खातात, असे काही लोकांनी सांगितले. त्यामुळे अन्न नसल्याने बिबट्या लोकवस्तीत येतो. लोकांवर हल्ला करतो हे पटण्यासारखे नाही. त्यावर मी म्हणालाे, यावर प्रकल्प सुरू केला असून हरणाच्या शिकारीपेक्षा कुत्रा आणि डुकराची शिकार साेपी आहे. त्यामुळे बिबट्या लोकवस्तीत येतो.
