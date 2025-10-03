काँग्रेसची नागपुरात दोन दिवसीय कार्यशाळा
काँग्रेसची नागपुरात दोनदिवसीय कार्यशाळा
मुंबई, ता. ३ ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केली असून यासाठी महापालिका क्षेत्रातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांसाठी नागपूर येथे ४ ते ५ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत विविध विषयांवर संबंधित तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेस समितीने दिली.
महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे दोन दिवसांचे मंथन होणार आहे. ‘संविधानाला अभिप्रेत विकेंद्रित लोकशाही व महापालिकांमधील राजकारण’ या विषयावर काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ मार्गदर्शन करणार आहे. ‘शहरी प्रश्न, सक्रियता आणि राजकारण’ या विषयावर विवेक वेलणकर मार्गदर्शन करतील, तर ‘आजचे बदलते शहरी राजकारण आणि आपण’ या विषयावर आशुतोष शिर्के, राजू भिसे, संग्राम खोपडे बोलतील. घरपट्ट्यांची चळवळ या विषयावर संवाद व शहरांकरिता भविष्यातील कार्यक्रम या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार व डॉ. नितीन राऊत मार्गदर्शन करणार आहेत. शहरातील सांस्कृतिक राजकारण, शहरी नॅरेटिव्ह व लोकसंवादातून लोकचळवळ या मुद्द्यांचाही या वेळी ऊहापोह केला जाणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.