मध्य रेल्वे मार्गावर रविवार मेगाब्लॉक मध्य रेल्वे मार्गावर रविवार मेगाब्लॉक

मुंबई, ता. ३ : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल तसेच रुळांच्या दुरुस्तीसाठी रविवार (ता. ५) मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेवर परळ ते भायखळादरम्यान अप जलद मार्गावर शनिवारी रात्री ब्लॉक घेण्यात येणार आहे, तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही.
मध्य रेल्वे
कुठे : माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावर वळविण्यात येणार आहे. परिणामी या मार्गावरील लोकल १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावतील.
हार्बर मार्ग
कुठे : वाशी ते पनवेल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत
परिणाम : वाशी ते पनवेलदरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते वाशी मार्गावर विशेष लोकलच्या फेऱ्या चालविण्यात येणार आहेत. तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी ते नेरूळ यादरम्यान लोकल सुरू राहतील.
तांत्रिक कामासाठी रात्री ब्लॉक
कुठे : परळ ते भायखळादरम्यान अप जलद मार्गावर
कधी : शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्रीनंतर १२.३० ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान ११०२० भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेस आणि १२८१० हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस दादर स्थानकापर्यंत चालविण्यात येतील.
पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन ब्लॉक
कुठे : माहीम ते सांताक्रूझ स्थानकांदरम्यान
कधी : शनिवारी मध्यरात्रीनंतर (ता. ४) रात्री १ ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल मुंबई सेंट्रल आणि सांताक्रूझ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर धावतील. फलाटाअभावी या गाड्या महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत. तसेच फलाटाची लांबी अपुरी असल्याने लोअर परळ, माहीम आणि खार रोड स्थानकांवर दुहेरी थांबा घेतील. ब्लॉकमुळे अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द केल्या आहेत. या मार्गावर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही.
