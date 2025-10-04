आमदार अनिल परब यांच्याविरोधात आरोप निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः शिवसेना शाखा पाडण्याची कारवाई करणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे आमदार अनिल परब यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. परब यांच्यासह अन्य १० जणांचाही यामध्ये समावेश आहे. खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. त्या आदेशाची प्रत शनिवारी (ता. ४) उपलब्ध झाली. आपल्याविरोधातील सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा करून निर्दोष असल्याचे न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले.
काय प्रकरण?
एच-पूर्व महापालिका वॉर्ड कार्यालयामध्येच शिवसेना शाखा पडल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना कार्यकर्त्यांनी २०२३मध्ये मोर्चा काढला होता. त्या वेळी मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्याला शिवसैनिकांनी मारहाण केली होती. या मारहाणीच्या घटनेवेळी आमदार परब उपस्थित होते. परब आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक अभियंता अजय पाटील (वय ४२) यांना मारहाण केली आणि गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
