मुंबईत आज हलक्या मध्यम सरींचा अंदाज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : शहरासह उपनगरांत गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण राहिले असून, रविवारी (ता. ५) काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसल्या. हवामान विभागाने सोमवारी (ता. ६) मुंबई, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांत हलक्या ते माध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज वर्तविला आहे, तर सोमवारी ठाणे पालघर जिल्ह्याला यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. हवामान विभागाने सोमवारी दुपारी दिलेल्या माहितीनुसार कोकण किनारपट्टीवरील अनेक जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली, तर हवामान खात्यानुसार यलो अलर्ट दिलेल्या ठाणे, पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी ढगांच्या गडगडाटासह पावसाच्या सरी बरसू शकतात. दरम्यान, समुद्रकिनारी भागात रहिवाशांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान विभागाने गुरुवारपर्यंत शहरासह उपनगरांत पावसाच्या मध्यम सरी बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
