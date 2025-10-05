बनावट दरोड्याचा ७२ तासांत पर्दाफाश
फिर्यादीच या कटाचा सूत्रधार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : बनावट दरोड्यातील तब्बल १.८२ कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने केवळ ७२ तासांत परत मिळवत भुसावळ रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) कौशल्यपूर्ण तपासाची झलक दाखवली आहे. सुरुवातीला मोठा दरोडा समजले गेलेले हे प्रकरण अखेर खोटे असल्याचे उघडकीस आले असून, फिर्यादीच या कटाचा सूत्रधार असल्याचे समोर आले आहे.
जबलपूर-सीएसएमटी गरीब रथ एक्स्प्रेसमध्ये ३० सप्टेंबरला सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची तक्रार मुंबई सीएसएमटी लोहमार्ग पोलिसांकडे दाखल झाली होती. सागर पारेख (वय ४०, रा. नाशिक) यांनी ५२ सोन्याच्या बांगड्या आणि ३५ अंगठ्या (वजन सुमारे १.५ किलो आणि किंमत १.८२ कोटी रुपये) चोरीला गेल्याचे सांगितले होते. तपासादरम्यान हे प्रकरण खंडवा जीआरपीच्या हद्दीत येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भुसावळ आणि खंडवा आरपीएफचे संयुक्त पथक तयार करण्यात आले. पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड आणि डिजिटल ट्रॅकिंगच्या सहाय्याने सखोल तपास सुरू केला. तपासात धक्कादायक बाब समोर आली. हा दरोडा खरा नसून बनावट होता. सागर पारेख यांनी स्वतःच साथीदारांसोबत खोटा दरोडा रचला होता. पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांनी स्वतःला किरकोळ जखमी केल्याचे चौकशीत उघड झाले. चोरीचे दागिने कल्याण रेल्वेस्थानकावर प्रवीण नावाच्या साथीदाराकडे ठेवण्यात आले होते. आरपीएफने तत्काळ कारवाई करीत प्रवीणला चौकशीसाठी बोलावले. तो ४ ऑक्टोबरला सर्व दागिन्यांसह हजर झाला. या कारवाईत एकूण ५२ बांगड्या आणि ३५ अंगठ्या, वजन सुमारे १.६ किलो आणि किंमत १.८२ कोटी रुपये इतका संपूर्ण माल जप्त करण्यात आला.
चार आरोपींना अटक
या प्रकरणात चार जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात सागर पारेख, संजय कुमार (२७, रा. पाली, राजस्थान), प्रवीण कुमार (३५, रा. सिरोही, राजस्थान; सध्या दिवा ईस्ट, ठाणे) आणि राकेश जैन (५३, रा. मलबार हिल्स, मुंबई) यांचा समावेश आहे. सर्व आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास आरपीएफ निरीक्षक प्रकाशचंद्र सेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
