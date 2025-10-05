दिवाळीसाठी मध्य रेल्वेवर ३० विशेष गाड्या
दिवाळीसाठी मध्य रेल्वेवर ३० विशेष गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेत मध्य रेल्वेने ३० विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते मडगाव आणि पनवेल ते चिपळूणदरम्यान धावणार आहेत. त्यामुळे कोकणवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.
मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव मार्गावर साप्ताहिक सहा विशेष फेऱ्या असतील. ट्रेन क्रमांक ०११४५ एलटीटी-मडगाव विशेष गाडी दर सोमवारी ६, १३ आणि २० ऑक्टोबर रोजी ‘एलटीटी’हून सकाळी ८.२० वाजता सुटेल आणि रात्री १०.४० वाजता मडगाव पोहोचेल. परतीसाठी ट्रेन क्रमांक ०१००४ विशेष गाडी रविवार ५, १२ आणि १९ ऑक्टोबर रोजी मडगावहून दुपारी ४.३० वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.२० वाजता एलटीटी पोहोचेल. या गाड्यांना ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, खेर्डी, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, वीलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थीवी आणि करमळी स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.
पनवेल ते चिपळूण अनारक्षित विशेष गाड्या
ट्रेन क्रमांक ०११६० अनारक्षित गाडी ३ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार सकाळी ११.०५ वाजता चिपळूणहून सुटेल आणि दुपारी ४.१० वाजता पनवेलला पोहोचेल. परतीसाठी ट्रेन क्रमांक ०११५९ अनारक्षित गाडी पनवेलहून दुपारी ४.४० वाजता सुटून रात्री ९.५५ वाजता चिपळूण पोहोचेल. या गाड्या सोमाटणे, आपटा, जीते, पेण, कसू, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, गोरेगाव रोड, वीर, सापे वामणे, करंजाडी, विन्हेरे, दिवाणखवटी, कलांबणी बु.दु., खेर्डी आणि अंजनी स्थानकांवर थांबतील.
