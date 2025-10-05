‘टीस्स’मध्ये व्यावसायिकांसाठी ‘पी. एचडी’ची सुरुवात
मुंबई, ता. ५ : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) लवकरच एक कार्यकारी पी.एचडी कार्यक्रम सुरू करणार आहे. देशातील विविध सामाजिक शास्त्रांमध्ये अशा प्रकारचा पी.एचडी अभ्यासक्रम सुरू करणारे टिस हे पहिले पारंपरिक विद्यापीठ ठरणार आहे. आपली नोकरी न सोडता उच्चस्तरीय संशोधन करू इच्छितात अशा व्यावसायिकांसाठी हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
टिसचे कुलगुरू बद्री नारायण तिवारी यांनी सांगितले, ‘हा नवीन कार्यक्रम व्यावसायिकांना त्यांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांबरोबर शैक्षणिक वाटचाल सुरू ठेवण्याची संधी उपलब्ध करून देईल. यामुळे ज्यांना आपल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये संशोधनाची संधी मिळाली नाही; परंतु त्यांच्यामध्ये संशोधन वृत्ती आहे अशा असंख्य व्यावसायिकांना ही संशोधन करण्याची नामी संधी मिळणार आहे.’ तर संशोधन विभागाचे अधिष्ठाता प्रा. अनिल सुतार म्हणाले, ‘कार्यकारी पी.एचडी नियमित डॉक्टरेट पदवीच्या समकक्ष असेल. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यावसायिकांना ही पी.एचडी लवचिक पद्धतीने पूर्ण करता येईल. ते ती त्यांच्या सोयीनुसार कमाल सहा वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करू शकतील.’ दरम्यान, या अभ्यासक्रमास व्यवस्थापन परिषदेकडून मंजुरी मिळाली असून, कार्यकारी परिषदेकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. हा कार्यक्रम २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
