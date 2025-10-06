वरळी बीडीडीवासीयांना चकाचक संक्रमण सदनिका मिळणार
वरळी बीडीडीवासीयांना चकाचक संक्रमण सदनिका मिळणार
म्हाडा दुरुस्तीबरोबरच रंगरंगोटी करून देणार; रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत ५५६ रहिवाशांना पुनर्वसित इमारतीत नव्या घरांचा ताबा दिला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून रिकामी केली जाणारी सेंच्युरी मिल, श्रीनिवास मिलमधील १२५ चकाचक संक्रमण सदनिका दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी या सदनिकांची आवश्यक दुरुस्ती करून रंगरंगोटी केली जाणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात वरळी येथील ५५६ रहिवाशांना सदनिका देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांना दिलेल्या संक्रमण सदनिका दुरुस्तीला आल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने रिकाम्या केल्या जाणाऱ्या बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना श्रीनिवास आणि सेंच्युरी मिलमधील सदनिका दिल्या जाणार आहेत, मात्र मागील चार-पाच वर्षांपासून त्यामध्ये बीडीडीवासीय वास्तव्यास असल्याने घराची कामे करावी लागणार आहेत. त्याची दखल घेत म्हाडाने सर्व १२५ सदनिका दुरुस्ती करून रंगरंगोटी केली जाणार आहे.
सदनिका १५ दिवसांत रिकाम्या कराव्या लागणार
म्हाडाच्या नव्या घराची चावी घेतल्यानंतर त्यांनी १५ दिवसांत संक्रमण सदनिका रिकाम्या करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संबंधितांनी त्या वेळेत रिकाम्या केल्यास आम्हाला इतर बीडीडीवासीयांना संक्रमण सदनिका म्हणून उपलब्ध करून देता येतील. त्यामुळे त्यांच्याही चाळींच्या जागेवर काम सुरू करता येईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
