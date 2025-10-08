राज्यातील रुग्णवाहिकांचे एकत्रित जाळे
राज्यातील रुग्णवाहिकांचे एकत्रित जाळे
प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची आरोग्यमंत्री आबिटकर यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच ‘एमएसआरडीसी’, ‘एनएचएआय’ अशा अनेक संस्थांच्या वतीने रुग्णवाहिका सेवा देण्यात येते. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क व संचलन, मॉनिटरिंग करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी (ता. ८) सांगितले.
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्यसेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, परिवहन आयुक्त तसेच आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा पुरवठादार आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्याच्या रुग्णसेवेत लवकरच नवीन अत्याधुनिक १०८ रुग्णवाहिका दाखल होणार आहेत. या सर्व रुग्णवाहिका निर्धारित केलेल्या वेळेत सेवेत रुजू करून आवश्यकतेनुसार ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. नवीन अत्याधुनिक १०८ रुग्णवाहिकेसोबतच १०२, १०४, ११२ या क्रमांकांच्या रुग्णवाहिकाही कार्यरत आहेत. एमएसआरडीसी, एनएचएआय या संस्थांच्या वतीने महामार्ग, टोलनाक्यावर रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क तयार केल्यास रुग्णांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये जलद रुग्णसेवा उपलब्ध होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचना
१०८ सारख्या रुग्णवाहिका सेवावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे स्पष्ट लिहिलेले असावे. कोणत्याही कंपनीचे नाव किंवा चिन्ह वापरू नये. पुरवठादार संस्थेने रुग्णवाहिकेवर आपल्या कंपनीचे नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असल्याचे ब्रॅण्डिंग करावे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मान्यता घेऊनच रुग्णवाहिकेवरील ब्रँडिंग करावे, अशा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.