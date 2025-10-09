राणीच्या बागेत नवीन आधुनिक सर्पालय
लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय पर्यटकांसाठी आणखी एक नवीन आकर्षण घेऊन सज्ज होत आहे. वाघ, पेंग्विन आणि हत्ती यांसारख्या प्राण्यांनंतर आता येथे विदेशी सापांच्या प्रजातींचे दर्शन घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. या उद्देशाने आधुनिक सर्पालय उभारण्याची योजना प्रशासनाने हाती घेतली असून, त्यासाठी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
सध्या सर्पालयाच्या आराखड्याची आणि अंदाजित खर्चाची तयारी सल्लागार संस्थेकडून अंतिम टप्प्यात आहे. सल्लागाराकडून आराखडा तयार होण्यासाठी पुढील २० दिवसांचा कालावधी अपेक्षित असून, त्यानंतर छाननी व प्रशासनाची मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती राणीबाग प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी यांनी दिली.
नवीन सर्पालय अंदाजे १६,८०० चौरस फूट क्षेत्रफळावर उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी सापांच्या नैसर्गिक अधिवासाप्रमाणे विशेष वातावरण तयार केले जाईल. काही प्रजातींना शीत वातावरणाची, तर काहींना उष्ण किंवा दमट वातावरणाची आवश्यकता असल्याने, तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. तसेच सध्या पाणघोडा असलेल्या जागेच्या विरुद्ध दिशेला असलेल्या जुन्या सर्प निवासाच्या जागेवरच नवीन सर्पालय उभारले जाणार आहे. येथे विदेशी व देशी सापांचे प्रदर्शन होणार आहे.
विदेशी प्रजाती :
ट्रिंकेत सॅंक, जॉन बॉ, रेड सॅड बॉ, व्हिटेकर बॉ, रसेल वायपर, कॉमन इंडियन क्रेट, इंडियन रॉक पायथन, चेकड किलबॅक, बँडेड क्रेट, मॉनिटर लिझार्ड.
देशी प्रजाती
अजगर, धामण, इंडियन कोब्रा आदी. या प्रजातींना पाहण्यासाठी विशेष दृश्य व्यवस्था व प्रकाशयोजना करण्यात येणार आहे, जेणेकरून पर्यटकांना प्रत्येक प्रजातीचे निरीक्षण जवळून करता येणार आहे.
