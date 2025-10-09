मुलांच्या औषधांचे नमुने तपासा!
मुलांच्या औषधांचे नमुने तपासा!
मुंबई, ता. ९ ः खोकल्याचे औषध प्यायल्यानंतर निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे मुलांसाठी बनवल्या जाणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेवर, सुरक्षिततेवर आणि देखरेखीच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून मुलांवर उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या नमुन्यांच्या तपासणीची मागणी केली आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी पत्रात लिहिले आहे, की तपास अहवाल प्रसिद्ध होईपर्यंत डॉक्टरांना दोष देऊ नये किंवा त्यांना त्रास देऊ नये. डॉ. डोंगरदिवे यांनी सांगितले, की तपास अशा पद्धतीने केला पाहिजे की ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांची प्रतिष्ठा आणि जबाबदारी कायम राहील. असोसिएशनने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली असून चौकशीसाठी केंद्रीय समिती स्थापन करण्याची विनंतीदेखील केली आहे.
