महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ला ग्राहकांची पसंती
तीन महिन्यांत दोन लाखांहून अधिक ग्राहकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : वीजबिलांच्या छापील कागदांचा वापर बंद करण्यासाठी महावितरणने सुरू केलेल्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेला वीजग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये तब्बल दोन लाख तीन हजार ३४० वीजग्राहकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे.
महावितरणकडून वीजग्राहकांना कागदी वीजबिल दिले जाते. दरम्यान, पर्यावरण संवर्धन आणि वीजबिलाच्या खर्चाला कात्री लावण्यासाठी महावितरणने छापील कागदी बिल नाकारण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून देतानाच ‘एसएमएस’आणि ई-मेलद्वारे बिल मिळवण्याचा पर्याय दिला आहे. त्यासाठी त्यांना वीजबिलात महिन्याला १० रुपयांची सवलत दिली जात आहे. वापर बंद करीत केवळ ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडून लघुदाब वर्गवारीतील सात लाख सहा हजार ९२४ ग्राहक या योजनेत सहभागी झाले आहे व त्यांना आठ कोटी ४८ लाख ३० हजार ८८० रुपयांचा वार्षिक फायदा होत आहे. वीजग्राहकांसाठी ऐच्छिक असलेल्या गो-ग्रीन योजनेला राज्यात प्रतिसाद वाढत आहे. विशेष म्हणजे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीन महिन्यांमध्ये दोन लाख तीन हजार ३४० ग्राहकांची या योजनेत भर पडली आहे. यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागातील ८७ हजार ४० ग्राहकांचा, तर कोकण प्रादेशिक विभागातील ७८ हजार ८२९ ग्राहकांचा समावेश आहे.
असे व्हा योजनेत सहभागी
गो-ग्रीन योजनेसाठी महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ॲपवर नोंदणी करण्याची स्वतंत्र सोय उपलब्ध आहे. केवळ ग्राहक क्रमांक सबमिट करावे लागेल व छापील बिलाची प्रत रद्द करून संबंधितांना नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक व इमेलवर दरमहा बिल पाठविण्यात येईल. नोंदणीकृत मोबाईल किंवा ई-मेल बदलण्याची सोयदेखील त्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे.
