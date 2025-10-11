डी. के. रावसह तिघांना कोठडी
डी. के. रावसह तिघांना कोठडी
खंडणी प्रकरणात गुन्हे शाखेची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः खंडणीसाठी धमकावल्याच्या आरोपात गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या गँगस्टर रवी मल्लेश बोरा ऊर्फ डी. के. राव याच्यासह तीन आरोपींना दंडाधिकारी न्यायालयाने १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. गुन्हे शाखेच्या गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभागाने (सीआययू) कुर्ला येथील सत्येंद्र सिंग (वय ६५) यांच्या तक्रारीआधारे शुक्रवारी रात्री गुन्हा नोंदवून राव, बांधकाम व्यावसायिकनिमित्त भुता आणि अनिल परेराव यांना अटक केली होती.
गुन्हे शाखेने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी भुता यांनी शहरात सुरू असलेल्या त्यांच्या एका पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूक म्हणून सिंग यांच्याकडून १.२५ कोटी रुपये घेतले. ही रक्कम १० टक्के व्याजाने परत करणार किंवा सदनिका देणार, असा बोली ठरली होती. भुता यांनी यापैकी काहीच केले नाही. सिंग यांनी तगादा लावताच भुता यांनी वाहनचालक अनिलकरवी ऑगस्ट २०२४ मध्ये सिंग यांना चेंबूरच्या महाराणा हॉटेल येथे बैठकीस बोलावले. त्या वेळी डी. के. रावने सिंग यांना पैसे मागितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली.
तक्रारदाराविरोधात तक्रारी
राव याच्या वतीने ॲड. किरण जाधव यांनी युक्तिवाद करताना ही प्रकरण एक वर्षापूर्वी घडलेले असताना सिंग यांनी आताच का तक्रार दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला. राव आणि सिंग एकमेकांच्या परिचित नाहीत, एकमेकांना प्रत्यक्ष कधी भेटलेले नाहीत. उलट भुता यांनी सिंग याच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारी दिलेल्या आहेत. त्याआधारे कारवाई होऊ नये, असे ॲड. जाधव यांनी न्यायालयाला सांगितले.
रावविरोधात ४२ गुन्हे
रावविरोधात १९९५ पासून आतापर्यंत एकूण ४२ गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यातील दोन प्रकरणे मकोकानुसार नोंद आहेत. भुता याच्याविरोधात दोन गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे गुन्हे शाखेने न्यायालयाला सांगितले.
