वीज सवलतीसाठी यंत्रमागांना ऑनलाईन नोंदणीची सक्ती रद्द करा वीज सवलतीसाठी यंत्रमागांना ऑनलाईन नोंदणीची सक्ती रद्द करा
वीज सवलतीसाठी यंत्रमागांना ऑनलाइन नोंदणीची सक्ती रद्द करा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : राज्यातील यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीसाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सक्ती अल्प प्रतिसादामुळे मागे घेण्यात आली होती. आता पुन्हा नोंदणीची सक्ती लादण्यात आली असून ती त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले, ‘‘राज्यात १९८३ पासून यंत्रमाग व्यवसायाला वीज सवलत आहे. वस्त्रोद्योग धोरण (२०२३ ते २८) अंतर्गत २७ अश्वशक्तीपर्यंतच्या यंत्रमाग जोडणीला एक रुपया आणि त्यापुढच्या जोडणीला ७५ पैसे प्रति युनिट वीज सवलत राज्य शासनाकडून वीजजोडनुसार देण्यात येते.
२०२३ मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर ऑनलाइन सक्तीची नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र त्याला केवळ ०.०२ टक्के प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे २०२४मध्ये ऑनलाइन नोंदणीची सक्ती मागे घेतली होती.
ऑनलाइन नोंदणीवेळी यंत्रमाग खरेदीची कागदपत्रे जोडावी लागतात. या व्यवसायात गुंतवणूक होत नाही. परिणामी राज्यातले बहुतांश यंत्रमाग सेकंड हॅन्ड असून यंत्रमागधारक अल्पशिक्षित आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया त्यांच्यासाठी किचकट आहे, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला.
अमेरिकेने भारतीय मालावर ५० टक्के कर लादल्याने कापडाची निर्यात ठप्प आहे. त्यात परत महावितरण कंपनीने नुकतीच वीज दरवाढ लादली आहे. आता ऑनलाइनची सक्ती केल्याने आर्थिक संकटात असलेला यंत्रमाग व्यवसाय बंद पडण्याची भीती असून, १० लाख कामगारांचा रोजगार अडचणीत आल्याचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुंबईसह राज्यात एक लाख ४९ हजार यंत्रमाग आहेत. अकुशल कामगारांना या व्यवसायाने मोठा रोजगार दिला आहे. देशात ५८ टक्के कापडाचे उत्पादन यंत्रमागावर होते. विद्यमान वीज सवलत ही वीजजोडणीप्रमाणे दिली आहे. यंत्रमागांना वीजजोड देताना सर्व माहिती सरकारने घेतलेली असते. त्यामुळे नोंदणीची सक्ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
..........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.