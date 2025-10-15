उपकर प्राप्त इमारतीमधील २५०० घरांचे म्हाडाकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण
उपकरप्राप्त इमारतींमधील २५०० घरांचे म्हाडाकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण
१० टीम कार्यरत; भाडेकरूंची कुंडली तयार होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : आठ-दहा दशकाहून अधिक जुन्या असलेल्या मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस) इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सदर इमारतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरू रहिवाशांची कुंडली तयार करण्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांत तब्बल अडीच हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सर्वेक्षणाचा वेग आणखी वाढवण्यासाठी १० टीम कार्यरत केल्या आहेत. त्यामुळे सेस इमारतीमधील रहिवाशांची म्हाडाकडे इत्थंभूत माहिती उपलब्ध होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे सुरू असलेले संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यापाठोपाठ नुकतेच सेस इमारतीमध्ये कोण वास्तव्यास आहे, त्याची मूळ भाडेकरू कोण आहे, याची माहिती एकत्रित केल्यास १३ हजार सेस इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोयीचे होणार आहे. त्यानुसार सुरुवातीला या सर्वेक्षणाला रहिवासी आणि इमारत मालकांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे आठवडाभर सर्वेक्षण थांबले होते, मात्र सदर बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केवळ रहिवासी यांची माहिती गोळा करण्यासाठी केले जात असल्याचे स्पष्ट केल्याने भाडेकरूंकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागल्याने सर्वेक्षण २५०० पर्यंत झाले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात आणखी टीम वाढवून जास्तीत जास्त सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुनर्विकासासाठी डेटा तयार होणार
सध्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी म्हणून म्हाडाकडून प्रयत्न सुरू आहे. तसेच समूह पुनर्विकासाच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे भाडेकरूची माहिती हाताशी असावी म्हणून म्हाडाने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ते वेळेत पुढील सहा-आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी आणखी टीम वाढवल्या जाऊ शकतात.
स्ट्रक्चरल ऑडिटलाही गती
म्हाडाने फेब्रुवारीपासून उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सुरुवात केली असून, वर्षभरात १३ हजार इमारतींचे ऑडिट करण्याचे प्राधिकरणाचे लक्ष्य आहे. त्याची जबाबदारी १४२ ऑडिटरवर सोपवली आहे. याशिवाय या कामाला आणखी गती देण्यासाठी म्हाडा झोननुसार कंपन्यांची नियुक्ती करणार आहे.
