बिनव्याजी कर्ज योजनेत अडथळे आणल्यास कारवाई
बिनव्याजी कर्ज योजनेत अडथळे आणल्यास कारवाई
आदिती तटकरे यांचा इशारा
मुंबई, ता. १५ ः लाडक्या बहिणींच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या अंमलबजावणीत विविध महामंडळांचे अधिकारी दिरंगाई करतील, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महिला व बालकल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी येथे दिला.
मुंबई बँकेमार्फत आयोजित मुंबई बँक महिला कक्ष आणि मार्केटिंग अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट मल्टिपर्पज सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई बँकेचे व महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर होते. याप्रसंगी मुंबई बँकेचे संचालक प्रसाद लाड, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक प्रकाश दरेकर आदी उपस्थित होते. मुंबई जिल्हा बँक ही नेहमीच महिलांच्या प्रश्नासाठी अग्रेसर असते. आपली उत्पादने कोठे विकायची हे महिला बचत गटांसमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी मार्केटिंग महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांची ही मानसिकता बदलायला लागेल. बचत गटांचा व्यवसाय समाजमाध्यमांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्याचे मार्केटिंग होणार नाही, असेही आदिती तटकरे म्हणाल्या.
...
ईकेवायसी प्रक्रिया गरजेची!
तुमची योजना कायमस्वरूपी राहण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेतील ईकेवायसी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. याद्वारे केंद्राच्या योजनाही तुम्हाला लागू होतील. मुंबई बँकेने लाडक्या बहिणींसाठी बिनव्याजी कर्ज धोरण आणले आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी माझ्या सहीचे पत्र आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जाईल. महिलांना अधिकाधिक सक्षम कसे करता येईल यासाठी महायुती सरकार काम करेल, असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी आश्वस्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.