शाखा प्रमुख ते विभागप्रमुखांच्या बैठकांचा सपाटा

पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेने कंबर कसली आहे. पदाधिकारी, शाखाप्रमुख ते विभागप्रमुखांच्या बैठकाचा धडाका लावला असून, या बैठकांना स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित लावत आहेत. पक्षाची तयारी आता बूथ स्तरावर येऊन ठेपल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. आतापर्यंत दक्षिण मुंबई, भांडूप, विक्रोळी वगळल्यास सर्व जिल्हा, विभागवार आढावा बैठका पार पडल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बैठकांना स्वत: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
या बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. निवडणुकांना सामोरे जाताना तयारी कशी आहे, याचा आढावा शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख व पदाधिकाऱ्यांसोबत बसून समजून घेतला. यापूर्वी विभागवार आढावा बैठकांची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून आता दुसरी फेरी सुरू होईल, असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतीच रंगशारदा येथे मुंबईतील सर्व शाखाप्रमुखांशी संवाद साधला. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे, की माझी ताकद माझा शिवसैनिक व शाखाप्रमुख आहे. या उक्तीप्रमाणे एकनाथ शिंदे काम करीत असल्याचे शिवसेना नेत्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
शिवसेनेचा नवा ॲप
पालिका निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी बैठकांमध्ये मार्गदर्शन केले. मतदार याद्या व्यवस्थित वाचून बूथनिहाय त्याचा आढावा घ्यायला हवा. यासाठी पक्षाने नवा ॲप विकसित केला आहे. बूथप्रमुख मैदानात उतरून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. कुठल्या योजनेचा लाभ कुणाला मिळाला, कोण वंचित राहिले याचा आढावा घेणे सुरू आहे. या ॲपला भौगोलिक स्थान जोडण्याची प्रक्रिया (जिओ टॅगिंग) आहे. त्यामुळे पदाधिकारी प्रत्यक्षात तिथे गेला का, हे स्पष्ट होते.
नागरी सहाय्यता केंद्र
मुंबईसह ठाण्यात शिवसेनेच्या वतीने धर्मवीर आनंद दिघे नागरी सहाय्यत्ता केंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. शिवसेना शाखेव्यतिरिक्त हे केंद्र असणार आहे. या केंद्रात सामान्य नागरिकांच्या निवृत्ती वेतनापासून ते सर्व समस्या सोडवल्या जाणार आहेत. यासोबत संबंधित व्यक्ती कुठल्या शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतो, कुठल्या योजनेसाठी तो पात्र ठरेल याचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.
मुंबई पालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी आम्ही विविध पातळ्यांवरून सुरू केली आहे. आम्ही यामध्ये इतर पक्षांच्या पुढे आहोत. तळागळापासून ते अगदी वरपर्यंत आमचे काम सुरू आहे.
- डॉ. राजू वाघमारे,
मुख्य सह प्रवक्ते, शिवसेना
