तिकीट काउंटरवरील लांबच लांब रांगा टळणार!
पश्चिम रेल्वेची अभिनव सुविधा; मुंबईतील तीन स्थानकांवर प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : दिवाळी आणि छटपूजेसाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक असून, अनेक प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांसाठी आरक्षण न मिळाल्याने अनेक प्रवासी अनारक्षित तिकिटावर प्रवास करतात. त्यामुळे स्थानकांवरील तिकीट नोंदणी केंद्रावर मोठ्या रांगा लागत असतात. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेने यंदा नवा प्रयोग हाती घेतला आहे.
बस कंडक्टरप्रमाणेच रेल्वे तिकीट नोंदणी कार्यालयातील कर्मचारी आता प्रवाशांच्या जवळ जाऊन तिकीट देणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत बुकिंग कर्मचारी प्रवासी थांबण्याच्या ठिकाणी जाऊन मशीनच्या माध्यमातून तिकीट देतील.
या मशीनमध्ये रोख रक्कम तसेच ऑनलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या पेमेंटची सुविधा उपलब्ध आहे. सध्या ही सुविधा मुंबई सेंट्रल विभागातील मुंबई सेंट्रल, वाद्रे टर्मिनस आणि बोरिवली या स्थानकांवर सुरू करण्यात आली असून, लवकरच सुरत आणि उधना स्थानकांवरही सुरू होणार आहे. वांद्रे टर्मिनस येथे या कामासाठी नऊ बुकिंग कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
गाडी सुटण्यापूर्वी सर्व तिकटी नोंदणी कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी तपासूनच आत सोडले जातात, जेणेकरून गर्दी आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
वांद्रे टर्मिनसवरून सर्वाधिक अनारक्षित गाड्या
पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात दिवाळी आणि छठ पर्वाच्या काळात सर्वाधिक अनारक्षित गाड्या वांद्रे टर्मिनस स्थानकावरून सुटतात. त्यामुळे तेथील गर्दी नियंत्रणासाठी सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करण्यात आली आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच या काळात ३० आरपीएफ, ३५ जीआरपी आणि १५ होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत.
