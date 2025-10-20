कांजूरमध्ये जखमी हरणाचा बचाव
फटाक्यांच्या आवाजाने आपत्कालीन कॉल्समध्ये वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : दिवाळीचा उत्साह आणि फटाक्यांची कर्णकर्कश आतषबाजी या दोन्हींचा दुष्परिणाम मुंबईतील वन्य आणि शहरी प्राण्यांवर दिसून आला आहे. कांजूरमार्ग परिसरात रविवारी (ता. १९) सायंकाळी एका जखमी हरणाचा रेस्क्यू असोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेल्फेअर ( रॉ ) आणि वन विभागाने संयुक्त बचाव करून जीव वाचवला. दरम्यान, पक्षी आणि कुत्र्यांसंबंधीदेखील अनेक फोन कॉल्स वन्यजीव रेस्क्यू हेल्पलाइनवर प्राप्त झाले.
ठाणे वन विभागाच्या मुंबई रेंज कंट्रोल रूमला रविवारी सायंकाळी कांजूरमार्ग परिसरातून एका जखमी हरणाबाबतचा कॉल आला. हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेजवळ असल्याने हरिण तेथून बाहेर आले असावे, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला. ‘रॉ’च्या जोआकिम नाईक, अमन सिंग, अजय कानोजिया, राहुल पंचाल, अथर्व भोळे आणि ऋतिक जायसवाल या सदस्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत या हरणाला सुरक्षित पकडून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, ‘रॉ’चे संस्थापक पवन शर्मा यांनी सांगितले की, ‘दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या आवाजाने प्राणी घाबरून नागरी वस्तीत शिरतात. त्यामुळे अपघात आणि जखमी प्राण्यांचे प्रमाण वाढते.’
मानद प्राणी कल्याण अधिकारी सुनिष सुब्रमण्यन कुंजु यांनी सांगितले की, ‘फटाक्यांच्या तीव्र आवाज आणि झगमगाटामुळे कावळे, कबुतरे आणि घुबडे यांच्यासह अनेक पक्षी आपली घरटी सोडून उडून जातात. यंदाही अनेक ठिकाणांहून पक्षी जखमी अवस्थेत सापडल्याचे नोंदवले गेले. कांजूर परिसरात एका घराजवळ कावळ्याचे घरटे फटाक्यांमुळे कोसळले, दुसऱ्या ठिकाणी फटाक्यांच्या स्फोटामुळे कावळा जखमी अवस्थेत आढळला. काही नागरिकांकडून पाळीव कुत्रे हरवण्याचे कॉल्सही प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, सर्व प्राणी तसेच पर्यावरणप्रेमींकडून नागरिकांना ‘फटाकेमुक्त आणि प्राणिमैत्री दिवाळी’ साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
