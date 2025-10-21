लोकलमधील बॅग चोरी करणारा अटक
लोकलमधील बॅग चोरी करणाऱ्याला अटक
१.२८ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : लोकल रेल्वेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या रॅकवर ठेवलेल्या बॅगमधून लॅपटॉप, मोबाईल आणि इतर मौल्यवान वस्तू चोरी करणाऱ्या एका चोरट्याला दादर युनिट गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. आरोपीकडून एकूण एक लाख २८ हजार ४९९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत अलीकडे लोकल गाड्यांमध्ये अशा प्रकारच्या चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. त्यामुळे पोलिस आयुक्त एम. राकेश कलासागर यांच्या सूचनेनुसार या गुन्ह्यांचा समांतर तपास सुरू करण्यात आला होता. कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना दादर युनिट गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी गुप्त माहितीच्या आधारे संशयिताला ताब्यात घेतले.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव रॉय काऊगुल वर्गीस (वय ४७) असून, तो सीएसएमटी रेल्वेस्थानक परिसरात पदपथावर राहत होता. प्राथमिक चौकशीत त्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्याला १७ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्याने केवळ हा गुन्हाच नव्हे तर इतर काही चोरीचे प्रकारही कबूल केले. त्याच्याकडून पोलिसांनी विविध वस्तूंसह एकूण एक लाख २८ हजार ४९९ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.
जप्त मुद्देमालामध्ये ७० हजार रुपये किमतीचा लॅपटॉप, २० हजार रुपयांचा मोबाईल, १२ हजार रुपयांचे घड्याळ, चार हजार रुपयांचे ब्लूटूथ स्पीकर आणि हार्ड डिस्क, १३ हजार ४९९ आणि नऊ हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाईल फोन असा मुद्देमाल समाविष्ट आहे. या कारवाईचे नेतृत्व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जविय खेडकर (गुन्हे शाखा, लोहमार्ग मुंबई) यांनी केले. या पथकात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मंगेश खाडे, गणेश हरीश्चंद्रे, पोलिस हवालदार राकेश भामरे, महेंद्र कडीले, प्रशांत साळुके, प्रशांत रेडेकर, सुनील मागाडे, गोपाळ, अक्षय देसाई आणि पवन झागरे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, प्रवासादरम्यान रॅकवर ठेवलेल्या बॅग आणि मौल्यवान वस्तूंवर स्वतः लक्ष ठेवावे, तसेच संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तत्काळ रेल्वे पोलिसांना माहिती द्यावी.
