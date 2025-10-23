पालिकेच्या रक्तपेढ्यांच्या खासगीकरणाला विरोध
पालिकेच्या रक्तपेढ्यांच्या खासगीकरणाला विरोध
अखिल पार्कसाईट सेवा संघाचे आरोग्यमंत्र्यांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबई महापालिकेच्या सहा रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या खासगी संस्थांकडून चालवण्याच्या प्रस्तावावर अखिल पार्कसाईट सेवा संघाने तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. संघाने यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना पत्र देऊन याबाबत पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.
अखिल पार्कसाईट सेवा संघाचे अध्यक्ष सुनील काजरोळकर यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या रक्तपेढ्या गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी मोफत किंवा माफक दरात रक्त उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करतात. प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर गर्भवती महिलांना, थॅलेसिमिया, सिकलसेल ॲनेमिया आणि कॅन्सर रुग्णांसाठी तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी तातडीने रक्त पुरविले जाते. खासगी संस्थांना रक्तपेढ्यांचे कामकाज दिल्यास सेवाभाव आणि सामाजिक बांधिलकी कायम राहील, याची हमी देता नाही, तर येत रक्त महाग विकले जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेच्या वांद्रे भाभा, राजावाडी, कांदिवली शताब्दी, कुर्ला भाभा, एम. टी. अग्रवाल आणि भगवती रुग्णालयातील रक्तपेढ्या पीपीपी (खासगी-सार्वजनिक भागीदारी) पद्धतीने चालविण्याचे ठरले असून, यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे वर्तमानपत्रांतून कळले आहे. विशेषतः कुर्ला भाभा, एम. टी. अग्रवाल आणि भगवती रुग्णालयांसाठी नवीन रक्तपेढ्या सुरू करण्यासाठी आवश्यक १५० चौ. मी. जागेपेक्षा दुप्पट म्हणजेच ३०० चौ. मी. जागा महापालिकेने दिल्यामुळे संशय निर्माण झाला आहे.
काजरोळकर यांनी सांगितले की, महापालिकेने प्रस्तावित करारात गरीब रुग्णांसाठी सवलत किंवा मोफत रक्त देण्याचा उल्लेख केलेला नाही, तसेच अतिरिक्त चाचण्यांचा खर्च रुग्णांकडून वसूल होईल. त्यामुळे रक्त महाग होण्याची शक्यता असून, गरजू रुग्ण वंचित होऊ शकतात. महापालिकेच्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करून रक्तपेढ्या सामाजिक बांधिलकी आणि सेवाभाव कायम ठेवण्याची गरज आहे.
