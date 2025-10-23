विमानतळावर २० कोटींचा परदेशी गांजा जप्त
विमानतळावर २० कोटींचा परदेशी गांजा जप्त
मुंबई, ता. २३ : हाँगकाँग आणि बँकॉक येथून परदेशी गांजा (हायड्रोपोनिक वीड) वाहून आणणाऱ्या तीन प्रवाशांना मंगळवारी (ता. २१) मध्यरात्री सीमा शुल्क विभागाने मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अटक केली. या प्रवाशांनी वाहून आणलेला सुमारे २० कोटी रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात आला. सीमा शुल्क विभागाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्त गोपनीय माहितीनुसार हाँगकाँगहून परतलेल्या दोन तर बँकॉकहून परतलेल्या एका प्रवाशाला विमानतळावर रोखून त्यांची झाडाझडती घेण्यात आली. या तिघांनी सोबत आणलेल्या सामानात दडवलेला अनुक्रमे ७. ८६४ किलो व ११.९२२ किलो गांजा आढळून आला. या साठ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत २० कोटी इतकी आहे. आरोपींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यात येत आहे.
