म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा भाग कोसळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : दक्षिण मुंबईतील चिरा बाजार येथील म्हाडाच्या जुन्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीचा काही भाग कोसळून अपघात घडल्याची घटना बुधवारी (ता. २२) सकाळी घडली. यामध्ये दोन ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाले. जखमींपैकी एकावर भाटिया रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
चिरा बाजारच्या जे. एस. एस. रोडवर म्हाडाकडे दुरुस्तीची जबाबदारी असलेली दोनमजली आत्माराम इमारत आहे. जुन्या झालेल्या या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील ११ नंबरच्या घराचा भाग बुधवारी सकाळी तळमजल्यावर कोसळून अपघात झाला. यामध्ये ठक्करजी गाला (वय ७५) आणि गुणवंती गाला (वय ७१) हे दोघे जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढले. दरम्यान, ठक्करजी गाला यांना किरकोळ दुखापत झाल्याने त्यांनी रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला, तर गुणवंती गाला यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, या इमारतीचे म्हाडाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले होते की नाही, ही इमारत धोकादायक होती का, हे अद्याप समोर आलेले नाही.
९६ इमारती अतिधोकादायक
म्हाडाने अनेक सेस इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असून, त्यामध्ये जवळपास ९६ इमारती अतिधोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार संबंधित रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याबाबत नोटीस दिलेल्या असतानाही ते प्रतिसाद देत नसल्याचे म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
