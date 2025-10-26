औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नाव आता ‘छत्रपती संभाजीनगर’
औरंगाबाद रेल्वेस्थानकाचे
नाव आता ‘छत्रपती संभाजीनगर’
मुंबई, ता. २६ : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील ‘औरंगाबाद’ रेल्वेस्थानकाचे नाव आता अधिकृतपणे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे करण्यात आले आहे. संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी या नामांतरास मंजुरी दिली असून, स्थानकाचा नवीन कोड ‘सीपीएसएन’ असा निश्चित करण्यात आला आहे. या बदलानंतर रेल्वे तिकिटे, आरक्षण प्रणाली, वेळापत्रक आणि अधिकृत पत्रव्यवहारात नवीन नाव आणि कोड लागू होणार आहेत.
राज्य सरकारने शहराचे नाव तीन वर्षांपूर्वी ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे केले होते. आता रेल्वेस्थानकाचेही नाव बदलून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे पर्यटनदृष्ट्या राज्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. जागतिक वारसा असलेल्या अजिंठा-वेरूळ गुंफा, दौलताबाद किल्ला यांसारख्या ऐतिहासिक स्थळांमुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे भेट देतात. त्यामुळे स्थानकाच्या नामांतरामुळे शहराची ओळख आणखी ठळक होणार आहे.
