वरळी बीडीडीवासीयांना दुसऱ्या टप्प्यात मिळणार १४१९ घरे
म्हाडाकडून अंतर्गत काम सुरू; डिसेंबरअखेर ताबा देण्याची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : बीडीडी चाळ पुनर्विकासांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५५६ वरळी बीडीडीवासीयांना घराचा ताबा दिलेला असतानाच आता आणखी १,४१९ रहिवाशांना पुनर्विकासित इमारतीमध्ये हक्काचे घर दिले जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाकडून सहा विंगमधील घरांची अंतर्गत कामे आणि फिनिशिंग युद्धपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. डिसेंबरअखेर ही घरे पूर्ण करून ताबा देण्याचे म्हाडाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
बीडीडी चाळ पुनर्विकासअंतर्गत म्हाडाकडून वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार १६० चौरस फुटांच्या घरात वास्तव्यास असलेल्या बीडीडीवासीयांना ५०० चौरस फुटांचे हक्काचे घर दिले जाणार आहेत. वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे १२१ जुन्या चाळींतील नऊ हजार ६८९ रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. येथे ४० मजल्यांच्या ३४ पुनर्वसन इमारती उभारण्यात येणार आहेत.
या पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्या अंतर्गत उभारलेल्या इमारत क्र. १ मधील डी व ई विंग मधील ५५६ रहिवाशांना ऑगस्टमध्ये घराचा ताबा देण्यात आला आहे, तर आता या इमारतीमधील सहा विंगचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसेच पाच विंगचे फिनिशिंगचे काम पूर्ण झाले असून, ए विंगचे काम सुरू आहे. फिनिशिंग काम झालेल्या विंगमधील सदनिकांना उर्वरित पाण्याची जोडणी, सिव्हरेज, इलेक्ट्रिकल, लिफ्ट सर्टिफिकेशन अशी अंतर्गत कामे अंतिम टप्प्यात असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत ताबा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नायगावच्या ८६४ घरांचे घोडे ‘ओसी’त अडले
नायगाव बीडीडीच्या इमारत क्रमांक आठमध्ये ८६४ रहिवाशांना दिवाळीत घरे देण्याचे नियोजन होते, मात्र या इमारतीच्या अग्निशमन यंत्रणेत मुंबई महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतीला अद्याप ओसी मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांना घराचा ताबा मिळालेला नाही.
