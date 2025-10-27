आभासी अटकेत वापरलेल्या खात्यावर ५१३ कोटींचे व्यवहार
आभासी अटकेत वापरलेल्या
खात्यावर ५१३ कोटींचे व्यवहार
परदेशी बँकेचे खाते; आभासी चलनात गुंवतणूक
मुंबई, ता. २७ ः वृद्ध दाम्पत्यास तब्बल ४० दिवस आभासी अटकेत ठेवून ५८ कोटी उकळल्याच्या गुन्ह्यात वापरलेल्या एका बँक खात्यावर १४ महिन्यांत ५१३ कोटींचे व्यवहार झाल्याची माहिती सायबर महाराष्ट्रच्या तपासातून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे हे खाते परदेशातील बँकेचे असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम भरल्याचे आणि आभासी चलनात गुंतवणूक केल्याचेही या तपासातून पुढे आल्याचे समजते. या गुन्ह्यात पोलिसांनी मुंबई, राजस्थान आणि म्हैसूर येथून आणखी सहा संशयितांना अटक केली. त्यामुळे या प्रकरणात अटक आरोपींची संख्या १३ वर पोहोचली आहे.
नव्याने अटक झालेल्यांमध्ये प्रभादेवी येथील व्यापारी मुकेश भाटिया (वय ६६) यांचा समावेश आहे. त्यांनी ‘टेक्नोमिस्ट सॉफ्टवेअर प्रा. लि’ कंपनीच्या नावे इंडोनेशियातील बँकेत खाते उघडले होते. या खात्यातून आरोपी सनी लोढा (वय ३२) आणि त्याच्या साथीदारांच्या निर्देशानुसार गेल्या १४ महिन्यांत ५१३ कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. सनीने फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम क्रिप्टोकरन्सीद्वारे परदेशात पाठवली आहे. या आंतरराष्ट्रीय टोळीतील अन्य आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
