डॉ. संपदा मुंढे यांना न्याय मिळवण्यासाठी कॅण्डल मार्च
डॉ. संपदा मुंढे यांना न्याय मिळवण्यासाठी कॅण्डल मार्च
केईएम, सायन, नायर रुग्णालयांत डॉक्टर एकवटले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंढे यांच्या मृत्यू प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी राज्यातील वैद्यकीय संघटना आणि डॉक्टर्स एकवटले आहेत. केईएम, सायन आणि नायर रुग्णालयात सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी कॅण्डल मार्च काढून डॉक्टरांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि दोषींवर तत्काळ कारवाईची मागणी केली.
डॉ. मुंढे एका विभागीय चौकशीतून जात असताना त्यांनी चौकशीत सहभागी असलेल्या काही व्यक्तींकडून होत असलेल्या मानसिक छळाची आणि अपमानाची तक्रार वारंवार आपल्या वरिष्ठांना केली होती. त्यांनी छळ थांबविण्याची विनंती करूनदेखील कारवाई न झाल्याने अखेर त्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली असून विविध संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ही फक्त एका डॉक्टरची बाब नसून, कार्यस्थळी मानसिक छळाचा प्रश्न आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा वैद्यकीय संघटनांनी दिला आहे.
मुख्य मागण्या
- निष्पक्ष चौकशीसाठी विशेष तपास पथक गठित करावे.
- डॉ. मुंढे यांच्या कुटुंबाला पाच कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई द्यावी.
- वारंवार तक्रारी दुर्लक्षित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.