मोबाईल व्हॅन रोखणार हवा प्रदूषण!
मोबाईल व्हॅन रोखणार हवा प्रदूषण!
७३ कोटींची यंत्रणा; सहा वाहने येणार सेवेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः मुंबईतील वाढत्या हवा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सहा अत्याधुनिक मोबाईल एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅनच्या माध्यमातून हवा प्रदूषणावर मात केली जाणार आहे. ही व्हॅन शहरातील विविध भागांत फिरणार असून त्याद्वारे रस्त्यांवरील धूळ व प्रदूषण कमी करण्याचे काम केले जाईल.
महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ७३ कोटी ८४ लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला असून, त्यासाठी ई-टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या कंत्राटदाराकडून वाहनांची रचना, पुरवठा, अंमलबजावणी आणि देखभाल करण्यात येणार आहे. शहरात सध्या सुरू असलेली बांधकामे, रस्त्यांवरील कामे, वाहनांची ये-जा आणि औद्योगिक प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून, श्वसनाचे आजार, ॲलर्जी, दृष्टिदोषासारख्या समस्या वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मोबाईल व्हॅन’ ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
---
मोबाईल व्हॅनची वैशिष्ट्ये
प्रत्येक मोबाईल व्हॅनमध्ये उच्च क्षमतेची धूळशोषक प्रणाली, पाण्याचे फवारे मारण्यासाठी स्प्रिंकलर, तसेच फॉगिंग यंत्रणा बसवली जाणार आहे. या व्हॅन शहरातील प्रदूषणाच्या प्रमाणानुसार ठरावीक मार्गांवर फिरतील. रस्त्यांवरील धूळ शोषून ती आतमध्ये साठवली जाईल आणि पाण्याच्या सूक्ष्म फवाऱ्यांमुळे हवेत तरंगणारी धूळ खाली बसेल.
----
हवेची गुणवत्ता सुधारणार
प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या; मात्र त्या अल्पकालीन ठरल्या. या नव्या उपक्रमामुळे रस्त्यांवरील धूळ कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या योजनेतून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा आणि प्रदूषणाचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. लवकरच या मोबाईल व्हॅन रस्त्यावर उतरतील, अशी माहिती पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.