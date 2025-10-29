आमदार, खासदारांनो बेस्ट वाचवा!
लोकप्रतिनिधींना घालणार साकडे; आपली बेस्ट आपल्याचसाठी संस्थेचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसगाड्यांची संख्या झपाट्याने घटत असून, त्यामुळे प्रवाशांना बसथांब्यांवर तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या वाढत्या गैरसोयीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आपली बेस्ट आपल्याचसाठी’ या संस्थेने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. संस्थेने ठरवले आहे की, मुंबई आणि उपनगरांतील सर्व विद्यमान आमदार आणि खासदारांची लवकरच प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या मतदारसंघात आवश्यक त्या बसगाड्या विकत घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष रूपेश शेलटकर आणि सरचिटणीस सिद्धेश म्हात्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या १५ वर्षांच्या निष्कासन धोरणामुळे बेस्टच्या जुन्या बसगाड्या मोठ्या प्रमाणावर सेवेतून बाद होत आहेत. त्यातच बेस्टची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया सात वर्षांपासून ठप्प आहे. त्यामुळे उपक्रमाने कंत्राटी बसगाड्यांवर भर दिला असला, तरी प्रत्यक्षात दाखल होणाऱ्या बसगाड्यांची संख्या अत्यल्प आहे आणि प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लांबल्याने माजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे आणि बेस्ट समितीही बरखास्त आहे. त्यामुळे बेस्टच्या विकास आणि नियोजनाशी संबंधित निर्णयप्रक्रिया ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. मुंबईच्या प्रवाशांना त्यांचा हक्काचा आणि सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार मिळायला हवा. नियमित, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बेस्ट सेवा सुरू राहावी, यासाठीच हा उपक्रम राबवला जात आहे, असे रूपेश शेलटकर यांनी स्पष्ट केले. संस्थेचा उद्देश बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा पुन्हा बळकट करणे आणि प्रवाशांना दररोजची प्रवाससेवा अविरत उपलब्ध करून देणे हा आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
मुंबईच्या प्रवाशांना त्यांच्या हक्काची आणि सुरक्षित बेस्ट परिवहन सेवा अविरत मिळावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा हेच आमचे ध्येय आहे.
- रूपेश शेलटकर,
अध्यक्ष, आपली बेस्ट आपल्याचसाठी
