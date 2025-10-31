सेंट्रल मार्डची काम बंदची हाक
मुंबई, ता. ३१ : फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टरच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या सेंट्रल मार्डने राज्यव्यापी काम बंदची हाक दिली आहे. याअंतर्गत सोमवार, ३ नोव्हेंबरपासून सर्व निवासी डॉक्टर नियमित वैद्यकीय सेवा बंद ठेवतील. दरम्यान, आपत्कालीन आणि अतिदक्षता विभागातील सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. या घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी स्पष्ट धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी निवासी डॉक्टरांनी केली आहे.
फलटण येथील पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत निषेध सुरू राहील, असे सेंट्रल मार्डचे सरचिटणीस डॉ. स्वप्नील केंद्रे यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की हा निषेध शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने केला जाईल. ३१ ऑक्टोबर रोजी डिजिटल कला आणि रांगोळीद्वारे ‘न्याय’ आणि ‘कामाच्या ठिकाणी आदर’ या संकल्पनांवर आधारित संदेश दिले जातील, तर १ आणि २ नोव्हेंबर रोजी पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सोशल मीडिया मोहिमा राबवल्या जातील. तसेच गेटवे ऑफ इंडिया आणि सीएसएमटी येथे कॅण्डल मार्च काढण्यात येईल, तर ३ नोव्हेंबरपासून सरकारकडून मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल.’
