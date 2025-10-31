पालिका खरेदी करणार आधुनिक रक्त विश्लेषण तंत्रज्ञान
‘केईएम’, ‘नायर’मध्ये आधुनिक रक्त विश्लेषण तंत्रज्ञान
पालिका खरेदी करणार आधुनिक रक्त विश्लेषण तंत्रज्ञान
मुंबई, ता. ३१ : महापालिका तीन पूर्णपणे स्वयंचलित इम्युनोहेमॅटोलॉजी विश्लेषक तंत्रज्ञान खरेदी करणार आहे. यापैकी, दोन मशीन केईएम रुग्णालयात, तर एक मशीन नायर रुग्णालयात बसवण्यात येईल. या अत्याधुनिक उपकरणांमुळे रक्ताचे विश्लेषण अधिक अचूक आणि जलद गतीने करता येणार आहे. यासाठी अंदाजे १.५ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, ‘पूर्णपणे स्वयंचलित इम्युनोहेमॅटोलॉजी विश्लेषक हे रक्तगटीकरण, क्रॉस-मॅचिंग, अँटीबॉडी स्क्रीनिंग आणि लाल पेशींचे फेनोटायपिंग यांसारख्या प्रक्रिया करण्यासाठी वापरले जाणारे अत्याधुनिक उपकरण आहे. या सर्व प्रक्रिया सुरक्षित आणि कार्यक्षम रक्त संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.’ दरम्यान, आरोग्यतज्ज्ञांनी या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा मशीन खासगी रुग्णालयांमध्ये सामान्य असल्या तरी त्यांच्या उच्च किमतीमुळे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये त्यांचा वापर मर्यादित राहू शकतो. त्यामुळे महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
