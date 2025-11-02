रक्ताचा मुंबईत तुटवडा!
नातेवाइकांची धावाधाव; साठा टिकवण्यासाठी रक्तदान शिबिरे भरवण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मुंबईत सध्या नातेवाइकांची रक्तासाठी धावाधाव सुरू असून, रक्तदात्यांकडे विनवणी केली जात आहे. रक्तदान करून इतरांचे जीव वाचवण्यास मदत करा, असे आवाहन करणारे मेसेज सध्या मुंबईत फिरत आहेत. त्यामुळे आहे तो साठा टिकविण्यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून रक्तदान शिबिर भरवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर असणाऱ्या रुग्णाला ए पॉझिटिव्ह रक्ताची गरज आहे, तर लिलावती रुग्णालयात ॲनेमिया रुग्णाला एबी निगेटिव्ह रक्ताची गरज आहे. जसलोकमधील एका महिलेला बी निगेटिव्ह रक्ताची तातडीची गरज आहे. सर्व दात्यांनी संबंधित रुग्णालयांशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने सर्व रक्तपेढ्यांना स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. महाविद्यालयांतील युवावर्ग हा रक्तदानाचा महत्त्वाचा स्रोत असून, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात महाविद्यालयांना सुट्ट्या असल्याने रक्तदानात घट होते. त्यामुळे या काळात रक्तसाठा कमी होऊ नये, यासाठी विविध पातळीवर शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिषदेचे सहसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी, महाविद्यालयीन सुट्ट्यांदरम्यान सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संस्था, रेल्वेस्थानक परिसर, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरे घेण्यात यावीत. मुंबईतील शासकीय रक्तपेढ्यांना रेल्वेस्थानकांवर विशेष स्टॉल लावून रक्तसंकलन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या काळात राज्यात रक्ताचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, याची खबरदारी घेण्याचेही आदेश परिषदेने दिले आहेत.
मुंबईतील रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तसाठ्याची स्थिती
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या रक्तसाठा कमी होत चालला आहे. केईएम, नायर, सायन आणि इतर उपनगरी रुग्णालयांतील रक्तसाठ्यांमध्ये काही प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे.
रुग्णालय रक्तसाठा (पिशव्या)
केईएम रुग्णालय-१९३
सायन रुग्णालय-१४९
नायर रुग्णालय-१०५
शताब्दी, कांदिवली ६ अत्यल्प साठा
भाभा, वांद्र- केवळ १ युनिट साठा
रक्तगटानुसार सर्वसाधारण उपलब्धता
ओ पॉझिटिव्ह आणि बी पॉझिटिव्ह रक्तगट हे सर्वाधिक उपलब्ध असले तरी मागणीची गरज पूर्ण करू शकत नाही. ओ निगेटिव्ह आणि एबी निगेटिव्ह हे दुर्मिळ रक्तगट अत्यल्प प्रमाणात आढळतात, तर काही उपनगरी रक्तपेढ्यांमध्ये शून्य साठाही नोंदवला गेला आहे.
सुट्ट्या, हवामानाचा परिणाम!
आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, दिवाळी सुट्ट्या आणि थंड हवामानामुळे रक्तदान मोहिमा कमी झाल्याने साठा घटला आहे. आगामी काळात विशेष रक्तदान शिबिरे आयोजित करून साठा वाढवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
