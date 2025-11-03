धारावीकरांचे पुनर्वसन, कबुतरखान्याचा विरोध!
मुलुंडकरांचा आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : अपात्र धारावीकरांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन, पूर्व द्रुतगती मार्गावरील झाडांची कत्तल आणि आता मुलुंड-ऐरोली मार्गावर कबुतरखाना उभारण्यास दिलेली परवानगी या तिन्ही निर्णयांचा स्थानिक नागरिकांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सरकार आणि महापालिका कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मुलुंडकरांना विश्वासात घेत नाहीत. सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. धारावीकरांचे पुनर्वसन करताना लाखो लोकांचा रोजगार बुडणार असून, हा विषय मी संसदेत मांडणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी दिली.
कबुतरांमुळे श्वसनाचे आजार वाढत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवर बंदी आणली होती. तरीही महापालिकेने मुंबईतील चार ठिकाणी कबुतरखान्यांना परवानगी दिली असून, मुलुंड-ऐरोली मार्गावरील खाडीजवळ त्यापैकी एक कबुतरखाना उभारला जाणार आहे.
दरम्यान, अपात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन मुलुंडमध्ये करण्याच्या निर्णयालाही नागरिक विरोध करत आहेत. तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ६०५ झाडांची कत्तल आणि पुनर्रोपणाचा निर्णयही नागरिकांना मान्य नाही. या सर्व निर्णयांमुळे परिसरातील पर्यावरण आणि नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होईल, असा नागरिकांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलुंडकर लवकरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडणार आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला खासदार संजय दिना पाटील यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
