फॅशन स्ट्रीट रस्त्याला नवे रूप
१६.३८ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : फोर्ट ‘ए’ विभागातील फॅशन स्ट्रीटजवळील महात्मा गांधी रस्त्याच्या सुधारणा आणि सौंदर्यीकरणासाठी महापालिकेकडून १६.३८ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देखभाल आणि पुनर्स्थापनेचाही समावेश आहे.
एकूण चार निविदा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी मे. मॅक इंटरप्रायजेस यांनी सादर केलेली निविदा सर्वात कमी दराची ठरली. महात्मा गांधी रस्त्याच्या सुधारणा व सौंदर्यीकरणासाठी कंपनीकडून सादर करण्यात आलेला अंतिम दर १३.८८ कोटी एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुढील तीन वर्षांसाठी ३३.७० लाखांची सर्वसमावेशक देखभाल समाविष्ट आहे.
या प्रकल्पात फॅशन स्ट्रीट परिसराचे सुशोभीकरण, रस्त्यावरील सार्वजनिक सुविधा, वाहतुकीची सुधारणा, पोलिस आणि बेस्टच्या चौक्यांची पुनर्बांधणी समाविष्ट आहे. कामाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीकडून पुढील तीन वर्षे मोफत देखभाल केली जाणार आहे.
निविदा प्रक्रिया अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. निविदांमध्ये सर्व तांत्रिक आणि वित्तीय बाबींची छाननी करून मॅक इंटरप्रायजेसला काम देण्यात आले. कंपनीने कार्यालयीन अंदाजापेक्षा १.२९ टक्के कमी दर दिल्यामुळे ही निविदा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून पंकज जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांनी रस्त्याच्या सुधारकमासाठी तपशीलवार अंदाजपत्रक आणि देखभाल आराखडा सादर केला आहे.
पादचारी, प्रवाशांना आकर्षक ठरणार
विविध कर, देखभाल शुल्क आणि सल्लागार मानधनासह एकूण अंदाजित प्रकल्प खर्च १६.३८ कोटी एवढा ठरला आहे. महात्मा गांधी रस्त्याचे सुशोभीकरण पूर्ण झाल्यानंतर हा परिसर पादचारी आणि पर्यटकांसाठी अधिक आकर्षक व सुरक्षित होणार असल्याचा विश्वास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
