चॉकलेट, चिप्स आणि शॅम्पूआड अमली पदार्थ तस्करी
विमानतळावर १३ कोटींचा परदेशी गांजा जप्त
मुंबई, ता. ५ ः चॉकलेट, चिप्सची पाकिटे आणि शॅम्पूच्या बाटल्यांमध्ये दडवलेल्या कोट्यवधींच्या परदेशी गांजाची (हायड्रोपोनिक वीड) तस्करी कस्टम विभागाने रोखली. विभागाने ३१ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर केलेल्या स्वतंत्र कारवायांमध्ये तब्बल १३ कोटी रुपयांचा परदेशी गांजा जप्त केला.
या कारवायांमध्ये श्रीलंका आणि बँकॉक येथून गांजा वाहून आणणाऱ्या चौघांना अटक करण्यात आल्याचे कस्टम विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. कस्टम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेच्या कोलंबो आणि थायलंडच्या बँकॉक विमानतळावरून आलेल्या प्रवाशांनी अनुक्रमे २.५६८ आणि ६.९७५ किलो गांजा आपल्या ट्रॉली बॅगेत दडवून आणला होता, तर बँकॉकहून आलेल्या अन्य दोन प्रवाशांनी गांजा शॅम्पूच्या बाटल्या आणि चॉकलेट, चिप्सच्या पाकिटांमध्ये दडवल्याचे स्पष्ट झाले.
या कारवाया विभागाला आगाऊ प्राप्त झालेल्या नेमक्या माहितीआधारे करण्यात आल्या. अटक आरोपींकडून संबंधित अमली पदार्थ तस्कर टोळीबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
८७ लाखांचे परकीय चलन जप्त
कस्टम विभागाने परदेशातून आलेल्या अमली पदार्थ जप्त केलेच, शिवाय मुंबईहून दुबई येथे जाणाऱ्या प्रवाशांकडून ८७ लाख रुपये मूल्य असलेले अमेरिकन डॉलरही जप्त केले. या प्रवाशास अटक करण्यात आली आहे.
नूडल्स, बिस्किटे आणि कॉफीची पाकिटे
गेल्याच आठवड्यात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) नूडल्स, बिस्किटे आणि कॉफीच्या पाकिटात दडवून मुंबई विमानतळावर आणलेला ४२ किलो परदेशी गांजा (हायड्रोपोनिक वीड) आणि ४७ किलो कोकेन जप्त केले. या साठ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत तब्बल ९० कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. या कारवायांमध्ये एकूण सात जणांना अटक करण्यात आली होती.
