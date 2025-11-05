कच्चे तेल चोरणारी टोळी उद्ध्वस्त
कच्चे तेल चोरणारी टोळी उद्ध्वस्त
विशेष पथकाचा शिवडी कोल डेपो परिसरात छापा; ६३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
मुंबई, ता. ५ ः कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) चोरून काळ्या बाजारात विकणारी टोळी अतिरिक्त आयुक्त अभिनव देशमुख यांच्या विशेष पथकाने उद्ध्वस्त केली. या कारवाईत कच्चे तेल घेऊन निघालेल्या चार टँकरचालकांना अटक करण्यात आली. तसेच चार वाहनांसह तब्बल ६३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई मंगळवारी (ता. ४) रात्री ९च्या सुमारास शिवडी येथील कोल डेपो येथे करण्यात आली.
तेल कंपन्यांचे टँकर नियमितपणे ठरवून दिलेला मार्ग बदलून शिवडी कोल डेपो येथे येतात. तेथे टँकर चालकांच्या संगनमताने संघटित टोळी त्यातील तेलाचा काही तेल चोरते. पुढे हा साठा काळ्या बाजारात विकला जातो, अशी नेमकी माहिती देशमुख यांना मिळाली होती. त्यांच्या आदेशाने परिमंडळ एकच्या पोलिस ठाण्यातील निवडक अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शिवडी पोलिसांच्या साथीने मंगळवारी कोल डेपो येथे छापा घातला.
या कारवाईत महेंद्र यादव, अमित यादव, राजकुमार वर्मा, संजय वर्मा या चार टँकर चालकांना अटक करण्यात आली. छापा पडला तेव्हा या चालकांनी आरिफ, रमेश, संतोष, जमशेद व त्यांच्या साथीदारांना टँकरमधील तेल चोरण्याची मुभा दिल्याचे आढळले. ही टोळी टँकरमधील तेल लोखंडी बॅरल, प्लॅस्टिक कॅनमध्ये भरून घेताना आढळले. छापा पडल्याचे समजताच ही टोळी अंधाराचा फायदा घेत पसार झाली, मात्र चालक सापडले, असे सांगण्यात आले.
पोलिस पथकाने घटनास्थळावरून तीन टँकरसह चार वाहने, कच्च्या तेलाचा साठा आणि अन्य साहित्य असा एकूण ६३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. हे टँकर ट्रॉम्बेवरून पश्चिम उपनगरात जाणे अपेक्षित होते, मात्र तेथे जाण्याआधी ते तेल चोरी करता यावी, या उद्देशाने शिवडी येथे वळत, अशी माहिती प्राथमिक तपासातून पोलिसांना मिळाली आहे. शिवडी पोलिसांकडून पसार झालेल्या आरोपींची शोधाशोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.