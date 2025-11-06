दादरच्या सेनापती बापट मार्गाला नवा ‘हेरिटेज लुक’
सहा कोटींच्या प्रकल्पाद्वारे प्रकाशयोजना, सौंदर्यवृद्धीचा नवा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : दादर परिसरातील एकेकाळचा पारंपरिक आणि ऐतिहासिक सेनापती बापट मार्ग लवकरच नव्या ‘हेरिटेज लूक’ने उजळणार आहे. महापालिकेने या मार्गावरील सौंदर्यवृद्धीसाठी ‘हेरिटेज टाइप डेकोरेटिव पोल्स’ बसवण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी तब्बल सहा कोटी ३० लाख रुपयांचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत बाल गोविंदास सिग्नल ते मोरी रोड जंक्शनपर्यंतच्या संपूर्ण मार्गावर आकर्षक, पारंपरिक लूक असलेले सजावटी पोल्स बसवले जाणार आहेत. हे पोल्स केवळ रस्त्याच्या प्रकाशयोजनेसाठी नव्हे, तर परिसराच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळखीला अधोरेखित करणारे असतील. या मार्गावर अनेक जुन्या वसाहती, वाडे आणि संस्थात्मक इमारती असल्याने ‘हेरिटेज’ संकल्पनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या नव्या पोल्समुळे दादरच्या मध्यवर्ती भागात प्रकाशयोजना अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित होणार आहे. या प्रकल्पाची डिझाइन दादरच्या पारंपरिक स्थापत्यशैलीशी सुसंगत ठेवण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जुनी आर्किटेक्चरल झलक यांचा समतोल साधून या पोल्सना विशिष्ट ‘मुंबईचा लूक’ देण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून होणार आहे.
या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत सहा कोटी ३० लाख ५९ हजार ३८४ रुपये असून, इच्छुक ठेकेदारांना आठ लाख १९ हजार रुपयांची बयाना रक्कम भरावी लागणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ई-टेंडर प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे. महापालिकेने यासंदर्भातील ई-निविदा विक्रीची सुरुवात ३ नोव्हेंबर दुपारी १२ वाजता केली आहे. ई-निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत १२ नोव्हेंबर २०२५ दुपारी १२ वाजेपर्यंत आहे. प्राप्त निविदांचे परीक्षण आणि लिफाफे उघडण्याची प्रक्रिया १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पूर्ण केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे दादरच्या ओळखीतील सेनापती बापट मार्गाला नवजीवन लाभणार आहे. जुन्या ‘मिल्स’ परिसरातील वातावरणाला पूरक अशी ही सौंदर्यवृद्धी करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिक संस्थांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले असून, त्यांचा विश्वास आहे की या बदलामुळे परिसरात पर्यटन आणि व्यापारी हालचालींना चालना मिळेल.
महापालिकेच्या वास्तुविशारद विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दादर हे मुंबईचे सांस्कृतिक केंद्र आहे. येथील वारसा जपून त्याला आधुनिक स्पर्श देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. सेनापती बापट मार्गावरील हेरिटेज पोल्स याच दिशेने एक पाऊल आहे. या प्रकल्पामुळे सेनापती बापट मार्ग फक्त वाहतुकीचा मार्ग न राहता, ‘हेरिटेज बुलेव्हार्ड’ म्हणून ओळख निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
