तीन कोटींचे हुक्का फ्लेवर जप्त
उमरखाडीतील गोदामावर गुन्हे शाखेचा छापा
मुंबई, ता. ५ : गुन्हे शाखेने उमरखाडी येथील एका गोदामावर छापा घालून तब्बल तीन कोटी रुपयांची विविध चवींची (फ्लेवर) निकोटिनयुक्त भुकटी जप्त केली. ही भुकटी मुंबईसह महानगर प्रदेशातील वैध-अवैध हुक्का पार्लरना मागणीप्रमाणे विकली जात होती.
गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार निकोटिनयुक्त हुक्का फ्लेवरचा वापर, विक्री आणि साठवणुकीवर शासनाने बंदी घातली आहे. असे असूनही डोंगरी परिसरातील उमरखाडी येथील एका गोदामात एस. क्युब डिस्ट्रिब्युशन एजन्सीने मोठ्या प्रमाणावर हुक्का फ्लेवर साठवून ठेवले आहेत. हे उत्पादन अल बखर परदेशी कंपनीचे असून, ते एस. क्युब एजन्सीने आयात केले आहे. ही एजन्सी मुंबई महानगर प्रदेशातील हुक्का पार्लरना हे फ्लेवर मागणीप्रमाणे अवैधरीत्या विकते आहे, अशी नेमकी माहिती गुन्हे शाखेच्या कक्ष-१चे प्रभारी निरीक्षक अजय कुलकर्णी यांना प्राप्त झाली होती. त्याआधारे पथकाने मंगळवारी (ता. ४) रात्री या गोदामावर छापा घातला. पहाटेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. या गोदामातून ३.०१ कोटी रुपये किंमत असलेला हुक्का फ्लेवरचा साठा जप्त करण्यात आला. यातील एकाही पाकिटावर संविधानिक इशारा नव्हता, असेही सांगण्यात आले. चौकशीत हा साठा एस. क्युब एजन्सीचे मालक सचिन सुरी यांनी केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी डोंगरी पोलिस गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
ई-सिगारेटविरोधात धडक मोहीम
गुन्हे शाखेचे सह आयुक्त लखमी गौतम यांनी सुगंधित गुटखा, निकोटिनयुक्त हुक्का फ्लेवर आणि ई सिगारेटविरोधात धडक मोहीम हाती घेण्याचे आदेश शहरातील सर्व कक्षांना दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये शहरात ठिकठिकाणी गुन्हे शाखेच्या पथकांनी छापे घालून सुमारे २० लाखांचा ई सिगारेटचा साठा जप्त केल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारची मोहीम जूनमध्येही हाती घेण्यात आली होती.
