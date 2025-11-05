वडाळ्यात मोनोरेलचा अपघात
वडाळ्यात मोनोरेलचा अपघात
चाचणीदरम्यान डबा पटरीवरून घसरला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः वडाळा परिसरात बुधवारी (ता. ५) सकाळी चाचणीदरम्यान मोनोरेलचा एक डबा पटरीवरून घसरल्याची घटना घडली. सुदैवाने या मोनोरेलमध्ये प्रवासी नव्हते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल)तर्फे मोनोरेलच्या अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली आणि नवीन रॅकची चाचणी सुरू होती. सकाळी नऊ वाजता वडाळा पूर्व येथील आरटीओ जंक्शनजवळ मोनोरेलचा एक डबा ट्रॅक बदलताना घसरला. हा डबा एका बाजूला झुकून ट्रॅकच्या खांबावर आदळला. अपघाताच्या वेळी मोनोरेलमध्ये केवळ दोन तांत्रिक कर्मचारी होते. दोघेही सुरक्षित असून, कोणालाही दुखापत झालेली नाही. घटनास्थळी ‘एमएमएमओसीएल’चे अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि अग्निशमन दल तत्काळ दाखल झाले. दरम्यान, सायंकाळी उशिरापर्यंत ट्रॅक दुरुस्तीचे आणि घसरलेला डबा हटवण्याचे काम सुरू होते. ‘एमएमएमओसीएल’ प्रशासनाने सांगितले, की ‘ही चाचणीदरम्यान झालेली किरकोळ तांत्रिक अडचण आहे. नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही’; मात्र या घटनेमुळे मोनोरेलच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा असलेल्या मोनोरेलचे पुनर्आगमन लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
