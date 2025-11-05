अंमलीपदार्थ विक्रेत्यास ओडिशातून अटक
अमली पदार्थ विक्रेत्यास ओडिशातून अटक
मुंबई - गुन्हे शाखेने अमली पदार्थ विक्रेता अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ याला ओडिशातून अटक केली. त्याच्याकडून सुमारे १३ लाखांचा एमडी जप्त करण्यात आला. ही कारवाई अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे उपआयुक्त नवनाथ ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घाटकोपर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल ढोले आणि पथकाने पार पाडली. घाटकोपर कक्षाने अलीकडेच फरीद रहेमतुल्ला शेख उर्फ फरीद चुहा यास अटक ६४ ग्रॅम एमडीसह अटक केली. त्याने हा साठा अहमदने पुरवल्याचे सांगितले. त्यानंतर अहमदचा शोध सुरू करण्यात आला. तो ठाणे जिल्ह्यातील एका मोक्का प्रकरणातून जामीन मिळवून पुन्हा अमली पदार्थ विक्रीत गुंतल्याची माहिती ढोले यांच्या पथकाला मिळाली. खबऱ्यांद्वारे या पथकाने अहमदचा ओडिशातील सुंदरगढ जिल्ह्यातला नेमका ठावठिकाणा मिळवला आणि त्यास अटक केली. न्यायालयाने अहमदला ७ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.