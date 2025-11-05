रोहित आर्याच्या कुटुंबियांचे जबाब नोंदवणार
रोहित आर्याच्या कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवणार
मुंबई, ता. ५ : पवई ओलीसनाट्यातील आरोपी रोहित आर्या याची पत्नी अंजली आणि अन्य कुटुंबीयांचे जबाब गुन्हे शाखा येत्या दोन दिवसांत नोंदवणार आहे. कुटुंबीय विशेषतः पत्नी अंजली यांच्या जबाबातून या ओलीसनाट्यामागील नेमका हेतू स्पष्ट होऊ शकेल, असा अंदाज गुन्हे शाखेने वर्तविला आहे. अंजली यांच्या जबाबातून आर्याची बाजू पहिल्यांदाच समोर येण्याची शक्यता आहे.
पवई येथील रा स्टुडिओत, ३० ऑक्टोबर रोजी १७ लहान मुलांसह १९ जणांना आर्याने ओलीस धरले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी पोलिस गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना घडली तेव्हा अंजली अहमदाबाद येथे होत्या. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या उपस्थितीत आर्या याच्यावर पुणे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने व्यथित झालेल्या अंजली जबाब देण्याच्या मानसिकतेत नव्हत्या; मात्र आता त्यांनी जबाब देण्यास तयार असल्याचे गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांच्या उपलब्धतेनुसार मुंबई किंवा पुणे येथे त्यांचा जबाब नोंदवला जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
माझी शाळा सुंदर शाळा आणि स्वच्छता मॉनिटर या योजनांचे श्रेय आणि दोन कोटींचे प्रलंबित बिल या मागणीसाठी आर्याने पुण्यात अनेक दिवस उपोषण केले होते. तसेच वेळोवेळी संबंधित अधिकारी आणि विभागाच्या मंत्र्याकडे अर्ज, विनंत्या करून लोकसाशी मार्गाने पाठपुरावा केला होता. आता त्याच्या मृत्यूनंतर अंजली यांनी श्रेय, प्रलंबित बिलांबाबत आरोप केल्यास त्या दिशेने सखोल तपास होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, ओलीसनाट्याआधी आर्याने पुण्यात केलेले उपोषण, शालेय शिक्षण विभाग आणि सरकार दरबारी केलेल्या पाठपुराव्याच्या अंजली प्रत्यक्षदर्शी आहेत. तसेच आर्याची खंत, मागण्या, व्यथा याबाबत त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही नेमके पणाने सांगू शकत नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.