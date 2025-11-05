बँक खात्यांची माहिती विकणाऱ्या टोळीला अटक
मुंबई, ता. ५ ः ऑनलाइन, सायबर फसवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या बँक खात्यांची माहिती विकणाऱ्या व त्याची माहिती परदेशातील साथीदारांना देणाऱ्या टोळीला साकीनाका पोलिसांनी मंगळवारी (ता. ४) अटक केली. ही कारवाई पहाटेच्या सुमारास विमानतळाजवळील हॉटेल गेटवे आणि ओम साई या दोन लॉजवर घडली. विशेष म्हणजे, हॉटेल गेटवे येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने आरोपींचे ऑनलाइन, सायबर फसवणुकीसाठी बँक खात्यांबाबतचे बोलणे ऐकून व्यवस्थापकाला सतर्क केले. व्यवस्थापकाने प्रसंग ओळखून तातडीने याबद्दलची माहिती साकीनाका पोलिसांना दिली. या कारवाईत मोहम्मद मसूद वसीम, अब्दुल्ला शेख, नूर आलम खान, मनीष नंदाला या चौघांना अटक केली. तर त्यांच्या दुबईतील चार साथीदारांना या गुन्ह्यात आरोपी केले. अटक आरोपींकडून बँक खात्यांचे किट, मोबाईल आणि सिम कार्ड जप्त करण्यात आले.
